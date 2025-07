Crollo dopo fuga di gas morto l’uomo estratto dalle macerie

Tragedia a Torre del Greco: un uomo di 64 anni, estratto vivo dalle macerie dopo l'esplosione causata da una fuga di gas, non ce l'ha fatta. Nonostante le speranze iniziali, il suo stato si è aggravato nel giro di poche ore. La vicenda solleva ancora una volta il drammatico rischio di incidenti domestici, ricordandoci l'importanza della prevenzione e della prudenza in casa. La comunità si stringe intorno al dolore familiare, mentre si indaga sulle cause precise dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto È deceduto l’uomo di 64 anni rimasto ferito questa mattina a Torre del Greco, a largo Benigno, nell’esplosione avvenuta all’interno di un appartamento posto a ridosso di una stabile a tre piani nell’area posta non distante dalla zona porto.  L’uomo, Diego Olimpiade, era stato estratto vivo dopo il crollo causato con ogni probabilità da una fuga di gas e le sue condizioni non erano apparse gravi. Ciò nonostante, nel pomeriggio il quadro clinico è peggiorato fino alla morte. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crollo dopo fuga di gas, morto l’uomo estratto dalle macerie

In questa notizia si parla di: uomo - crollo - fuga - morto

Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata poco fa nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Un uomo è stato est Vai su Facebook

Crollo dopo fuga di gas, morto l'uomo estratto dalle macerie; Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: morto un uomo di 64 anni; Esplosione in una palazzina a Sassari, Antonio Lambroni estratto vivo ma è grave: tetto crollato sulle auto.

Crollo dopo fuga di gas, morto l'uomo estratto dalle macerie - È deceduto l'uomo di 64 anni rimasto ferito questa mattina a Torre del Greco, a largo Benigno, nell'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento posto a ridoss ... Da msn.com

Fuga di gas ed esplosione a Napoli, morto un 64enne a Torre del Greco - Secondo quanto si apprende, l'esplosione di una bombola di gas avrebbe causato il cedimento dell'ala ... Si legge su msn.com