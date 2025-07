Prima fascia GPS sostegno 2025 | domanda per il ruolo insieme a quella delle 150 preferenze Pillole di Question Time

Se sei un docente di sostegno inserito nella prima fascia GPS e ti appresti a presentare la domanda per il ruolo nel 2025, non puoi perdere le ultime novità emerse durante il Question Time del 24 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Simone Craparo. Scopri come compilare correttamente la domanda e le indicazioni pratiche per affrontare questa importante fase. Continua a leggere per essere aggiornato e prepararti al meglio!

Nel question time del 24 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti, è stata trattata una tematica tecnica riguardante la compilazione delle domande per le immissioni in ruolo. Un focus particolare ha riguardato i docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS e la modalità di presentazione della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prima - fascia - sostegno - domanda

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

Prima fascia GPS sostegno 2025: domanda per il ruolo insieme a quella delle 150 preferenze. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS, scade oggi 3 luglio scioglimento riserva per elenco aggiuntivo prima fascia valido per supplenze ed eventuale ruolo sostegno 2025/26; IMMISSIONI IN RUOLO 2025/2026: IN ATTESA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL MEF FORNIAMO ALCUNE ANTICIPAZIONI.

Domanda di assunzione da prima fascia GPS sostegno e mini-call veloce: le istruzioni ufficiali - Informazionescuola.it - Domanda di assunzione da prima fascia GPS – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto 111 che disciplina le procedure straordinarie di assunzione da prima fascia GPS sostegno ... Si legge su informazionescuola.it

Domande per il ruolo da GPS prima fascia sostegno: come si inseriscono preferenze. TABELLA posti prima della call veloce. GUIDA PER IMMAGINI - Orizzonte Scuola Notizie - Con la medesima domanda, gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno partecipano all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo compilando le relative sezioni dell’istanza. Lo riporta orizzontescuola.it