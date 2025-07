The Sandman stagione 2 | debutto con punteggio raro su Rotten Tomatoes

La seconda stagione di The Sandman ha finalmente fatto il suo debutto su Netflix, conquistando immediatamente il cuore degli appassionati e i critici di tutto il mondo. Con un punteggio raro e molto alto su Rotten Tomatoes, questa nuova stagione si conferma come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Dopo quasi tre anni dall’esordio della prima, l’attesa è stata ripagata: scopriamo insieme i dettagli e le ragioni di questo successo straordinario.

La seconda stagione di The Sandman ha recentemente fatto il suo debutto su Netflix, suscitando grande interesse tra gli appassionati e ricevendo recensioni molto positive. Dopo quasi tre anni dall'esordio della prima stagione nel 2022, questa nuova tranche si presenta come uno degli eventi più attesi, con un punteggio elevatissimo su Rotten Tomatoes. Dopo la pubblicazione dei primi sei episodi, disponibili dal 3 luglio 2025, The Sandman ha mantenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, basato su sette recensioni critiche.

