Torino 22enne morta dopo malore in palestra Il gestore | Ha avuto un aneurisma

Una tragica fatalità scuote Torino: Martina, giovane di 22 anni, perde la vita dopo un malore in palestra, sfatando ogni ipotesi di cause ambientali come caldo o mancata assistenza. Il gestore, Giuseppe Altavilla, chiarisce che l’unica causa è stato un aneurisma. Una storia che ci ricorda quanto sia imprevedibile la fragilità umana e l’importanza della prevenzione.

"La causa della morte di Martina non è stato né il caldo, né la mancanza dei soccorsi, né dell'aria condizionata". E' quanto ha detto all'Adnkronos Giuseppe Altavilla, uno dei tre soci che gestiscono la palestra di Poirino, sulla morte della giovane 22enne deceduta alcune ore dopo il ricovero in ospedale, dove era stata portata d'urgenza.

Aveva 22 anni Martina Gillio, morta 24 ore dopo essersi sentita male mentre si allenava in una palestra, la Gym Studio, di Poirino, in provincia di Torino. La dichiarazione di decesso ieri sera in ospedale, alle Molinette di Torino, dove era stata portata d'urgenz Vai su Facebook

Torino, ha un malore mentre si allena in palestra: muore una 22enne - Una ragazza di 22 anni, Martina Gillio, è morta all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra a Poirino.

Torino, 22enne morta dopo malore in palestra. Il gestore: "Ha avuto un aneurisma"