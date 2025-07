Caldo infernale sull' Italia e sull' Europa | disagi e vittime | Ok alla cassa integrazione con più di 35 gradi | Bollino rosso ecco dovrà andrà meglio

L'Italia e l'Europa affrontano un’ondata di caldo estremo, con temperature che sfiorano i 40-41°C, disagi e vittime in crescita. Tra incendi e emergenze, le autorità adottano misure come la cassa integrazione e presidi medici nei luoghi più colpiti. Con temporali in arrivo e un calo termico, il weekend promette un sollievo temporaneo. Ma la lotta contro questa caldissima sfida è appena iniziata, e bisogna restare preparati.

Picchi prossimi ai 40-41°C in alcune zone. A Milano presidio medico sulle terrazze del Duomo. Elicotteri impiegati nel Fermano per domare tre incendi. Nel weekend sono attesi temporali e un calo termico al Nord. In Spagna si contano da sabato oltre 100 morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo infernale sull'Italia e sull'Europa: disagi e vittime | Ok alla cassa integrazione con più di 35 gradi | Bollino rosso, ecco dovrà andrà meglio

