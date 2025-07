Papu Gomez è fatta | l’ex capitano dell’Atalanta giocherà per quella squadra italiana La situazione

In un colpo a sorpresa che scuote la Serie B, il ritorno di Papu Gomez al calcio italiano fa sognare i tifosi del Padova. Dopo aver lasciato l’Atalanta da capitano, l’argentino si prepara a indossare la maglia veneta, portando esperienza e talento in una squadra ambiziosa. La sua scelta apre nuovi scenari e accende le speranze di risalita. La stagione promette emozioni forti: ecco come il suo arrivo potrebbe cambiare tutto.

Papu Gomez dice sì al Padova: colpo a sorpresa per la Serie B. I veneti puntano in alto prendendo l’ex capitano dell’Atalanta Clamoroso sviluppo nel mercato estivo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Papu Gomez ha accettato la proposta del Padova. L’esperto fantasista argentino è pronto a ripartire dalla Serie B con la maglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Papu Gomez, è fatta: l’ex capitano dell’Atalanta giocherà per quella squadra italiana. La situazione

In questa notizia si parla di: papu - gomez - capitano - atalanta

Roma, Dybala studia da Papu Gomez: ecco come può essere l’arma in più di Gasperini - Paulo Dybala si prepara a reinventarsi nella Roma di Gasperini, ispirandosi al gioco estroso di Papu Gomez.

Il Padova sogna in grande: contatti con Daniele Baselli ed il Papu Gomez Il Mantova ufficializza l'arrivo di Castellini Vai su Facebook

Papu Gomez: La squadra che mi prenderà farà un affare. Aspetto la chiamata giusta; Atalanta, Papu Gomez e il retroscena sulla lite con Gasperini: Cercò di aggredirmi fisicamente; Papu Gomez: Padova? Ho avuto un colloquio con Mirabelli, voglio un progetto serio e tornare al massimo.

Papu Gomez su Atalanta-Ajax: "Sono 10 e capitano: se non mi arrabbio io, chi deve farlo?" - Sky Sport - Ajax: 'Sono 10 e capitano: se non mi arrabbio io, chi deve farlo? Lo riporta sport.sky.it

Papu Gomez tirato a lucido | E pronto per una clamorosa last dance: ecco dove giocherà - Terminata la squalifica per doping, Papu Gomez pronto a regalarsi una clamorosa last dance. Riporta calcioinpillole.com