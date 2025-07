Rivolta al carcere di Pavia 68 detenuti a processo per devastazione | Danni per 492mila euro

Sono 68 i detenuti imputati a Pavia per la rivolta scoppiata nel carcere di Torre del Gallo l'8 marzo 2020, un episodio che segnò un momento di forte tensione durante le prime settimane della pandemia. Con accuse di devastazione e saccheggio, i danni stimati raggiunsero i 492mila euro, tra incendi e vandalismi. Un processo che mette in evidenza le conseguenze di quell'evento tumultuoso e le sfide del sistema penitenziario italiano.

Sono 68 gli imputati a processo per la rivolta scoppiata all'interno del carcere di Torre del Gallo di Pavia la sera dell'8 marzo 2020, all'inizio della pandemia di Covid-19. Il reato contestato ai detenuti è quello di devastazione e saccheggio. Nello specifico, i danni ammontarono a 492mila euro: durante la rivolta vennero, infatti, danneggiate docce, quadri elettrici, telecamere e pareti, e appiccato il fuoco in diverse parti del carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

