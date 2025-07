Per la Festa della cappelluzza traguardo dei 50 anni

Domani, venerdì 4 luglio, nel cuore dello storico Rione Cappelluzza, si aprono i festeggiamenti civili per celebrare il 50° anniversario della Festa della Cappelluzza, un momento di grande emozione e tradizione per tutta la comunità. Dopo i solenni riti religiosi iniziati con il Triduo di preghiera, l’atmosfera si infiamma con un programma ricco di eventi. È un’occasione unica per riscoprire e condividere il patrimonio culturale e spirituale di questo importante traguardo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prendono il via domani, venerdì 4 luglio, i festeggiamenti civili in onore di Sant'Antonio e Santa Rita nello storico Rione Cappelluzza. Appuntamento particolarmente sentito quest'anno per la ricorrenza del 50° anniversario. Celebrazioni religiose già iniziate ieri con il Triduo di preghiera. A cura del Comitato Festa Sant'Antonio e Santa Rita, sotto l'egida della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, la tre giorni promuove e valorizza fede cristiana, prodotti tipici della tradizione, spettacoli musicali e soprattutto socialità.

