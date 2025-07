Perché il caldo provoca i blackout? Il ruolo dei condizionatori i cavi interrati e le soluzioni per resistere alle ondate di calore

a cause climatiche, ma che in realtà rivela anche debolezze strutturali delle nostre reti elettriche. I condizionatori, indispensabili per combattere il caldo torrido, rappresentano una delle principali cause di sovraccarico, mentre i cavi interrati, se non adeguatamente progettati, sono vulnerabili alle alte temperature. Scopriamo insieme le soluzioni più efficaci per resistere alle ondate di calore e mantenere l’energia sempre a portata di mano.

Ogni estate, puntuali come le ondate di calore, tornano i blackout. Le temperature bollenti che da settimane interessano tutta Italia – e non solo – rappresentano una sfida non solo per la salute, ma anche per la sicurezza delle infrastrutture di rete. Nei giorni scorsi centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza corrente a Bergamo, Torino, Firenze e in alcuni comuni dell’hinterland di Milano. Un fenomeno che spesso viene ascritto semplicemente all’aumento della domanda di energia elettrica, trainata dal ricorso ai condizionatori, ma che in realtà nasconde spiegazioni più profonde. Dietro i disagi ci sono fragilità strutturali, picchi di consumo difficili da gestire, ma soprattutto una rete elettrica che non è stata costruita per reggere temperature così elevate per periodi di tempo così estesi. 🔗 Leggi su Open.online

