Stoccata della Cosulta sui Cpr | Non rispettano la libertà personale E invita il governo a intervenire

La Corte Costituzionale alza la voce sulla sicurezza nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), sottolineando che le attuali normative rischiano di ledere la libertà personale dei migranti. Pur non dichiarando incostituzionale la legge, invita il governo a intervenire prontamente per garantire diritti fondamentali e migliorare le condizioni di trattenimento. È un richiamo forte e chiaro a rivedere le regole in nome di una società più giusta e rispettosa dei diritti umani.

La Corte costituzionale lancia un forte richiamo sulla normativa che regola i trattenimenti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Pur senza dichiarare incostituzionale la disciplina vigente, la Consulta evidenzia come le attuali regole non garantiscano appieno il rispetto della libertà personale dei migranti trattenuti. Il verdetto, contenuto nella sentenza numero 96 depositata il 3 luglio, sollecita dunque un intervento urgente da parte del Parlamento e del Governo per colmare le lacune legislative e rafforzare le tutele. Il caso sollevato dal giudice di pace di Roma. Alla base della pronuncia c’è il ricorso di un giudice di pace di Roma, che aveva sollevato dubbi sull’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2861998 — uno dei capisaldi del Testo unico sull’immigrazione, voluto nel 1998 dai ministri Turco e Napolitano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stoccata della Cosulta sui Cpr: «Non rispettano la libertà personale». E invita il governo a intervenire

In questa notizia si parla di: libertà - personale - governo - stoccata

Dalla dipendenza emotiva alla libertà personale - Sei stanco/a di sentirti sopraffatto dalle tue emozioni nelle relazioni? Vuoi liberarti da dinamiche tossiche e riprendere il controllo della tua vita emotiva? Partecipa all'incontro introduttivo "Dalla dipendenza emotiva alla libertà personale", condotto da esperti nel campo, e scopri strategie per raggiungere la tua libertà interiore!

Stoccata della Cosulta sui Cpr: «Non rispettano la libertà personale». E invita il governo a intervenire; Democrazia e Libertà: stoccata a Rete e Demos; Meloni: «Il mio piano per l'Italia». Fiducia con 235 sì (154 i no). Telefonata con Biden: «Forte amicizia Ital.