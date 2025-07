rugby definite le avversarie di benetton e zebre nella challenge cup 2025 2026

Il rugby europeo si prepara a vivere un emozionante capitolo con la Challenge Cup 2025-2026, e le nostre italiane Benetton e Zebre sono pronte a sfidare avversari di calibro internazionale. Dopo i sorteggi, Zebre si troverà nella Pool 1 insieme a Connacht, Montauban, Montpellier, Ospreys e Black Lion. Mentre il Benetton conosce ora i suoi avversari, creando aspettative e sfide da affrontare con grinta e determinazione.

Sorteggiati i gironi della Challenge Cup 2025-2026 di rugby, che vedranno al via Benetton e Zebre: le 18 squadre qualificate alla seconda competizione europea per squadre di club sono state divise in 3 pool da 6, con le migliori 8 che avranno accesso agli ottavi (in cui affronteranno formazioni retrocesse dalla Champions Cup). Le Zebre sono state inserite nella Pool 1 con Connacht, Montauban, Montpellier, Ospreys e Black Lion, mentre il Benetton è finito nella Pool 2 con Lyon, Newcastle Falcons, Dragons, Emirates Lions e Perpignan. Nella Pool 3 sono presenti Cheetahs, Cardiff Rugby, Exeter, Racing 92, Stade Francais Paris, Ulster Rugby. 🔗 Leggi su Oasport.it