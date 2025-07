Vaccino Pfizer Kennedy Jr | Aumento del 23,5% dei decessi fra persone inoculate durante sperimentazione clinica CDC ha insabbiato verità - VIDEO

In un'intervista recente, Robert F. Kennedy Jr, Segretario alla Salute statunitense, ha accusato Pfizer di aver insabbiato dati inquietanti riguardo al vaccino Covid, con un aumento del 235% dei decessi durante la sperimentazione clinica. Le sue parole sollevano dubbi sulla trasparenza delle aziende farmaceutiche e sulla gestione delle informazioni cruciali per la salute pubblica. Resta da capire come queste rivelazioni influenzeranno il dibattito globale sulla sicurezza dei vaccini.

Sono le parole del Segretario alla Salute e ai Servizi alla Persona statunitense, Robert F. Kennedy Jr, durante un'intervista. Le dichiarazioni sarebbero molto gravi nei confronti di Pfizer, che avrebbe mentito sulla mortalità del vaccino Covid

