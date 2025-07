Diogo Jota il cordoglio del primo ministro britannico Starmer

Il mondo del calcio e i tifosi sono in lutto per la tragica perdita di Diogo Jota, celebrato attaccante del Liverpool, scomparso in un incidente stradale in Spagna. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso il suo cordoglio, definendo la notizia "devastante". La tragica sorte di Jota e di suo fratello ha sconvolto tutti. In un momento così difficile, i ricordi e lo spirito di Jota continueranno a vivere nel cuore dei suoi fan.

Giovedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha reso omaggio al giocatore del Liverpool Diogo Jota, descrivendo la sua morte in un incidente stradale come “una notizia devastante”. Jota e suo fratello sono rimasti uccisi in un incidente stradale in Spagna quando la Lamborghini su cui viaggiavano è uscita fuori strada e ha preso fuoco, vicino alla città nordoccidentale di Zamora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diogo Jota, il cordoglio del primo ministro britannico Starmer

