Eco 2025 a settembre festival su mobilità sostenibile e smart city

Preparati a scoprire il futuro della mobilità sostenibile e delle smart city all’ECO Festival 2025, in programma a settembre a Roma. Un evento imperdibile che riunisce esperti, innovatori e decisori per tracciare un percorso verso città più intelligenti, verdi e connesse. Due giorni di confronto e ispirazione per plasmare un’Italia più sostenibile e innovativa: rimani con noi e scopri come partecipare!

Roma, 3 lug. (askanews) - È stata presentata a Roma, presso la sede nazionale di ANCI, la terza edizione di ECO Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, in programma il 16 e 17 settembre nel Centro Congressi di Piazza di Spagna. L'evento vuole fare il punto sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci nel nostro Paese e coinvolge i principali attori pubblici e privati nel settore della mobilità sostenibile con molte declinazioni: infrastrutture, servizi, mobilità elettrica, innovazione, logistica, intermodalità, economia circolare, governance, salute e sicurezza, educazione e cultura ambientale, riforestazione urbana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eco 2025, a settembre festival su mobilità sostenibile e smart city

