Motociclista italiano attaccato e ucciso da un orso in Romania | il corpo trascinato in un burrone

Tragedia in Romania: un motociclista italiano di 48 anni perde la vita in un tragico attacco di orso, mentre immortalava la natura con la sua macchina fotografica. Un incontro fatale che ricorda quanto la natura selvaggia possa riservare sorprese pericolose. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaccende i riflettori sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure adottate.

Un uomo italiano¬†di 48 anni √® stato ucciso¬†in Romania¬†da un orso. Era in sella alla sua moto quando si sarebbe fermato per scattare alcune foto all'animale che lo ha attaccato e trascinato in un burrone. Il corpo √® stato recuperato ed √® stata disposta l'autopsia. Il plantigrado invece √® stato abbattuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

