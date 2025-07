L'ex di Amici Emma Muscat incinta svela il sesso del primo figlio | Non riuscivo più a mantenere il segreto

Emma Muscat ha finalmente svelato il segreto più atteso: il sesso del suo primo bambino, in arrivo con il compagno Kurt Galea. Con un emozionante video, la cantante ha condiviso questa gioia indescrivibile, confessando di aver fatto fatica a mantenere il segreto. La dolce attesa si trasforma in un momento di pura felicità che coinvolge fan e amici. Continua a leggere per scoprire tutte le emozioni di questa meravigliosa novità.

Emma Muscat con un video ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo. L'ex di Amici aspetta il primo figlio con il compagno Kurt Galea: "Non ce la facevamo più a tenere il segreto", le parole a corredo del video pubblicato poco fa.

