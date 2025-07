Eredità Gucci condannata a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani

In un caso che ha catturato l’attenzione di tutti, Loredana Canò, ex compagna di cella e assistente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace. La vicenda, che coinvolge l’eredità lasciata dalla madre di Reggiani, Silvana Barbieri, si è conclusa con una sentenza che supera le richieste della procura, aprendo uno scenario ricco di intrighi e suspense. La sentenza segna una svolta significativa nel caso.

Il tribunale di Milano ha condannato per circonvenzione di incapace Loredana Canò a 6 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito del procedimento sull’eredità lasciata a Patrizia Reggiani da sua madre Silvana Barbieri. La Canò, un tempo compagna di cella e successivamente assistente personale della Reggiani, era imputata insieme ad altri tre soggetti. La pena inflitta ha superato la richiesta della procura, che aveva chiesto 5 anni e mezzo. Condannato a 5 anni e 8 mesi Marco Chiesa, assolti Mario Wiel Marin e Marco Moroni. Ha ricevuto una condanna superiore alle attese anche Marco Chiesa, ex consulente finanziario della Barbieri, per il quale i giudici hanno disposto 5 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eredità Gucci, condannata a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani

