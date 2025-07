Operaio finisce in coma dopo aver esalato monossido al lavoro | il 48enne muore dopo due giorni di agonia

Un grave incidente sul lavoro si è concluso con una tragica perdita a Vicenza: un operaio di 48 anni, vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio, ha trascorso due giorni in coma prima di spegnersi all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. La sua vicenda apre nuovamente il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e l’importanza di prevenire tragedie così evitabili, ricordandoci che la vita è un bene prezioso da tutelare sempre.

VICENZA - È morto due giorni dopo il ricovero, all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, l'operaio di 48 anni finito in coma per le esalazioni di monossido e di anidride. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio finisce in coma dopo aver esalato monossido al lavoro: il 48enne muore dopo due giorni di agonia

