L' ortopedico più premiato al mondo è italiano

Nel cuore di Bologna, il prof Faldini si distingue come il chirurgo ortopedico più premiato al mondo, con 232 riconoscimenti italiani e internazionali. Un traguardo straordinario frutto di dedizione e passione, che si riflette in ogni suo intervento e innovazione. I premi, gelosamente custoditi su uno scaffale nel suo studio all’Istituto Rizzoli, testimoniano un percorso di eccellenza che lo rende un esempio per tutta la comunità medica. E se continua così, avrà bisogno di una stanza ancora più grande...

"I premi arrivano perché in tanti anni non abbiamo mai mollato". Li tiene tutti stretti su un ripiano della libreria nel suo studio all’Istituto Rizzoli di Bologna. Se continua con questa media, però, il prof Faldini, 54 anni di Firenze, dovrà trovare una stanza soltanto per i suoi riconoscimenti. È il chirurgo ortopedico più premiato al mondo. A certificarlo è stata l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, accademia che riunisce 35 mila medici da tutto il mondo: in dieci anni ha collezionato 30 onorificenze. Il lavoro di squadra è fondamentale per questo professionista che vive il proprio mestiere al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'ortopedico più premiato al mondo è italiano

In questa notizia si parla di: mondo - ortopedico - premiato - italiano

? “Non si vince mai da soli.” Lui è Cesare Faldini, 53 anni, Professore Ordinario all’Università di Bologna, Direttore al Rizzoli, il chirurgo ortopedico più premiato al mondo. Lo ha appena scritto la Repubblica: in dieci anni ha collezionato 30 onorificenze Vai su Facebook

Nuovo record per il Rizzoli, è Faldini il chirurgo più premiato al mondo; Chirurgia ortopedica d’eccellenza: Rizzoli il più premiato nella storia dell’Academy; Ortopedia, l’italiano Nicola Maffulli primo al mondo tra i ricercatori.

Italiano l'ortopedico più premiato - Faldini del Rizzoli di Bologna è il chirurgo ortopedico più premiato al mondo. Secondo msn.com

Nuovo record per il Rizzoli, è Faldini il chirurgo più premiato al mondo - Il 53enne e il riconoscimento dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons, accademia che riunisce 35 mila medici da tutto il mondo: in dieci anni ha ... Da bologna.repubblica.it