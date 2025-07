Shablo torna alle sue origini musicali e pubblica l' album Manifesto

Dopo anni di successi come produttore di alcuni dei nomi più caldi della scena italiana, Shablo torna alle sue origini musicali con l’attesissimo album "Manifesto". Un progetto che riflette la sua vera essenza artistica, senza compromessi né filtri. Con questa release, l’artista milanese conferma il suo ruolo di innovatore e pioniere, pronto a conquistare nuovamente il cuore degli appassionati. Prepariamoci a scoprire un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Milano, 3 lug. (askanews) - Innovatore e mai scontato, Shablo esce con il nuovo album Manifesto, a 15 anni dal precedente. In questo periodo ha voluto dedicarsi alla produzione di tanti artisti come Achille Lauro, Izi, Rkomi, Ernia e Sfera Ebbasta. "Effettivamente sono molto contento perché questo dopo tanto tempo, finalmente ho la possibilità di esprimere un po' quella che è la mia visione artistica totalmente pura al 100 % senza dovermi per forza confrontare con i voleri di altri artisti". La partecipazione a Sanremo ha aperto le porte al suo nuovo lavoro. "L'approccio è stato decisamente diverso nel senso che quando lavori per un altro artista devi sempre confrontarti giustamente con quella che è la visione dell'artista.