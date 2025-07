Giochi Gratis della Settimana su Epic | Tra Sogni e Strategia!

Giochi gratis della settimana su Epic: tra sogni e strategia, preparatevi a lasciarvi conquistare da due titoli sorprendenti. Questa settimana, l’Epic Games Store ci regala un’avventura psichedelica che esplora la mente umana e un roguelike innovativo dove lo zaino diventa l’arma più potente. Pronti a scoprire questi mondi unici? Immergiamoci in un viaggio tra sogni dipinti a mano e sfide strategiche senza precedenti.

Questa settimana l' Epic Games Store  ci regala due giochi sorprendenti: un' avventura psichedelica  che esplora la mente umana e un roguelike innovativo  dove lo zaino è l'arma piĂą potente. Pronti a scoprirli? 1. Figment: Un Viaggio nell'Inconscio. Immagina di entrare in un sogno dipinto a mano, dove ogni paesaggio è un'opera d'arte e i nemici sono paure personificate. Figment  è proprio questo: un'avventura onirica e poetica, con: Un mondo surreale, tra melodie cantate dai boss e dialoghi ironici.. Puzzle creativi  e combattimenti ritmici.. Una storia profonda  sul trauma e la guarigione.

