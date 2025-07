Torre del Greco esplosione e crollo di una palazzina | 64enne morto in ospedale

Una tragedia scuote Torre del Greco: un'esplosione per fuga di gas ha causato il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé lutto e speranza. Tra le macerie, i soccorritori hanno estratto vivo un uomo di 64 anni, che purtroppo non è sopravvissuto alle ferite riportate. Una donna disabile è stata invece salvata senza ferite. La comunità si stringe nel dolore e nella solidarietà.

E' morto in ospedale l'uomo di 64 anni estratto vivo ma ferito dalla sua abitazione a Torre del Greco in Largo Benigno 8 dove si era verificata una esplosione per una fuga di gas, partita forse da una bombola. La deflagrazione aveva provocato il crollo parziale di una palazzina composta da piano terra e primo piano. Anche una donna disabile era stata estratta dalle macerie dai pompieri, e non risulta ferita.

