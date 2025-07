Cna | L’obiettivo è ‘dazi zero’ Ma il governo deve aiutare le imprese a cercare mercati alternativi

Il futuro delle imprese italiane è in bilico: i dazi americani, alti e in aumento, minacciano la nostra competitività sui mercati globali. La Cna lancia l’allarme, sottolineando la necessità di un tempestivo sostegno governativo per esplorare alleanze e mercati alternativi. Solo così possiamo garantire stabilità e crescita, affrontando con determinazione questa sfida cruciale per il nostro tessuto imprenditoriale. È fondamentale agire ora per proteggere il nostro export e i posti di lavoro.

ROMA – “Siamo preoccupati. I dazi che gli Usa vogliono imporre ai prodotti europei non sono una bazzecola. Tanto più se aggiunti alla svalutazione del dollaro. Sono a rischio esportazioni, tenuta delle nostre imprese, posti di lavoro”. Lo si legge in un comunicato della Cna. “Bisogna ricordare però – prosegue la nota – che all’inizio della trattativa i dazi minacciati erano addirittura del 50%. Evidentemente si è percorso un buon pezzo di cammino. Ma la strada è ancora disseminata di difficoltà. L’obiettivo, infatti, non può che essere quello di ‘dazi zero’. E casomai, in prospettiva, quello di un’area di libero scambio Ue-Usa”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna: “L’obiettivo è ‘dazi zero’. Ma il governo deve aiutare le imprese a cercare mercati alternativi”

