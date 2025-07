SONIKO infiamma l’estate 2025 con il nuovo singolo Sweet Talking

Soniko infiamma l’estate 2025 con il suo nuovo singolo “Sweet Talking”, un mix irresistibile di energia e sensualità. Il giovane DJ veneto, noto anche come Niccolò Cervellin, conquista già i cuori con il suo stile unico e coinvolgente. Appuntamento imperdibile: il 4 luglio a Comacchio Cittadella, durante il 105 Summer Tour, dove promette di accendere la scena musicale italiana. Non resta che lasciarsi trasportare dai suoi ritmi travolgenti...

Il giovane DJ veneto sarà protagonista del 105 Summer Tour il 4 luglio a Comacchio Cittadella (PD), 3 luglio 2025 – L’estate italiana si accende con i ritmi caldi e sensuali di “Sweet Talking”, il nuovo singolo di SONIKO, giovane DJ, producer e rapper veneto che sta conquistando pubblico e palchi con la sua energia travolgente. In uscita digitale il 4 luglio 2025, il brano segna l’inizio del nuovo percorso artistico di Niccolò Cervellin, in arte SONIKO, e sarà presentato live lo stesso giorno durante una delle tappe più attese del 105 Summer Tour: quella di Comacchio (Ferrara). “Sweet Talking”: il nuovo singolo di Soniko tra seduzione e autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - SONIKO infiamma l’estate 2025 con il nuovo singolo “Sweet Talking”

