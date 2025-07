Dal Lecce alla Juve per 40 milioni | dopo David Comolli aggiusta il centrocampo

Il calciomercato della Juventus si infiamma: dopo l’arrivo di Jonathan David dal Lecce per 40 milioni, le sorprese non finiscono qui. Con la recente eliminazione dal Mondiale per Club che ha accelerato i piani di rafforzamento, Comolli sta lavorando a un grande colpo per il centrocampo. La squadra bianco-nera si prepara a sorprendere ancora, puntando a rinforzi di peso per tornare protagonista in Italia e in Europa.

Jonathan David il primo colpo ma il mercato dei bianconeri non è affatto chiuso, anzi: in arrivo un rinforzo per il centrocampo che costa 40 milioni (Ansa Foto) – SerieAnews Serviva l’eliminazione dal Mondiale per Club per dare il via al mercato della Juventus. Non è stato certo quello l’input, ma di certo si può dire come il ko con il Real Madrid abbia smosso le acque che stavano ristagnando. Chissà se Tudor abbia alzato la voce con la dirigenza, fatto sta che Comolli ha chiuso in un amen l’accordo con Jonathan David. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Dal Lecce alla Juve per 40 milioni: dopo David, Comolli “aggiusta” il centrocampo

