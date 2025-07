Calciomercato Roma spunta Orkun Kökçü per il centrocampo | contatti avviati con il Benfica

La Roma accelera sul calciomercato: la strategia è chiara e decisiva, con il sogno di rafforzare la mediana. In vista dell’imminente campionato, i giallorossi hanno avviato contatti con il Benfica per Orkun Kökçü, talentuoso centrocampista turco classe 2000. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti del reparto centrale, portando freschezza e qualità. La trattativa è in fase avanzata, e l’attesa cresce: il futuro di Kökçü potrebbe essere a Trigoria.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto a centrocampo, reparto chiave del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Con l'inizio del campionato ormai alle porte, a Trigoria si cerca il profilo giusto per completare la mediana, e dalla Turchia rimbalza un nome già noto agli osservatori giallorossi: quello di Orkun Kökçü, centrocampista classe 2000 attualmente in forza al Benfica. Profilo offensivo, numeri da big. Il talento turco ha numeri da trequartista ma struttura da regista moderno. Nell'ultima stagione con la maglia del club portoghese ha collezionato 55 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 12 reti e servendo 11 assist: numeri che certificano una completezza tecnica rara, capace di abbinare visione di gioco, inserimenti offensivi e una spiccata leadership in mezzo al campo.

