Pellegatti su Liberali | Talento che deve esplodere purtroppo è stato un anno perso

Carlo Pellegatti, celebre tifoso e voce storica del Milan, si è espresso con entusiasmo e un pizzico di amarezza sul talento Liberali, che secondo lui ha un potenziale enorme da esplodere. Purtroppo, il 2023 sembra aver rappresentato un anno perso per questa promettente stella rossonera. L'addio di Liberali al Milan potrebbe segnare un cambio decisivo nel suo percorso: scopriamo insieme le sue parole e le prospettive future.

Carlo Pellegatti, noto tifoso milanista, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ParmaLive.com del possibile addio di Liberali al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti su Liberali: “Talento che deve esplodere, purtroppo è stato un anno perso”

