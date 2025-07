Ricoverato da due giorni dopo esalazioni morto operaio

Tragedia sul lavoro a Bassano del Grappa: un operaio di 48 anni è deceduto due giorni dopo il ricovero in ospedale, a causa delle gravi esalazioni di monossido e anidride solforosa durante un intervento in una cisterna. La scena si è consumata all’interno di un'azienda di trasformazione di scarti animali, dove un collega cercò di aiutarlo, mettendo in moto una catena di eventi che ha sconvolto tutti. La Procura di Vicenza indaga per chiarire le responsabilità e prevenire future tragedie.

È morto due giorni dopo il ricovero, all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (Vicenza), l'operaio di 48 anni finito in coma per le esalazioni di monossido e di anidride solforosa respirati all'interno di una cisterna in cui si era calato. Nell'incidente, avvenuto in una azienda di trasformazione di scarti animali, la Salgaim ecologic, si era sentito male anche un collega che aveva cercato di soccorrerlo. La Procura di Vicenza, che ha già aperto un fascicolo, con ogni probabilità disporrà l'autopsia sul corpo dell'operaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricoverato da due giorni dopo esalazioni, morto operaio

