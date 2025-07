Passaggi Festival | informare anche su temi divisivi obiettivo raggiunto

Passaggi Festival a Roma si distingue per il suo approccio aperto e inclusivo, affrontando temi complessi e divisivi come gender e questione israelo-palestinese. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo libero, dove ogni idea, anche le più ostiche, possa trovare voce, senza intenti pedagogici ma con la consapevolezza che il ruolo di un festival di libri è informare, promuovendo la comprensione e il confronto. Questi principi rappresentano il cuore della nostra missione.

Roma, 3 lug. (askanews) – "Raccontare il presente cercando nel passato e mirando al futuro; affrontare temi divisivi come il gender o la questione israelo-palestinese; dare a tutte le idee, anche le più ostiche e ostili, la possibilità di essere rappresentate, senza intenti pedagogici o ideologici, ma solo con la consapevolezza che il compito di un festival di libri è quello di informare, non di educare: questi erano e sono i nostri obiettivi, e li abbiamo raggiunti anche in questa tredicesima edizione". Così Giovanni Belfiori, direttore e ideatore di Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica conclusosi a Fano domenica scorsa con la visita di un autore 'particolare', il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha presentato il suo libro "Antico presente".