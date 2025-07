Prima di partire… Morte Diogo Jota il terribile scherzo del destino prima dell’incidente

La tragica morte di Diogo Jota, il talento del Liverpool e della Nazionale portoghese, ha sconvolto il mondo del calcio. Un tragico scherzo del destino ha interrotto bruscamente un viaggio che avrebbe dovuto essere una semplice trasferta tra fratelli, lasciando un vuoto immenso. La sua perdita ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche per chi sembra invincibile. Ma come affrontare questa dolorosa perdita?

La tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio nelle ultime ore ha il volto sorridente e familiare di Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, e quello del fratello minore André Silva. I due stavano affrontando un viaggio su strada attraverso la Spagna, diretto verso Santander, dove li attendeva un traghetto per raggiungere l’Inghilterra. Ma quel tragitto notturno si è trasformato in un incubo irreversibile. Nella notte, nei pressi della città di Zamora, al confine tra Spagna e Portogallo, la Lamborghini noleggiata su cui viaggiavano è uscita di strada a seguito dell’esplosione improvvisa di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

