UFFICIALE Inter e Raffaele Di Gennaro avanti insieme fino al 2026 | il comunicato

L'Inter rafforza il suo futuro con una mossa strategica: Raffaele Di Gennaro rinnova fino al 2026, confermando l'impegno del club nel coltivare talento e stabilità. Questa decisione apre nuove prospettive per il portiere e la squadra, sottolineando una volontà di crescita condivisa. Con l’anticipazione dell’attesa ufficialità di Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri si preparano a un’altra stagione all’insegna della solidità e ambizione.

In attesa dell’ufficialità di Ange-Yoan Bonny, l’ Inter ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere Raffaele Di Gennaro fino al 30 giugno 2026. Inter, Di Gennaro rinnova fino al 2026: il comunicato ufficiale Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha comunicato il rinnovo di contratto di Raffaele L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - UFFICIALE, Inter e Raffaele Di Gennaro avanti insieme fino al 2026: il comunicato

In questa notizia si parla di: inter - ufficiale - raffaele - gennaro

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

Ufficiale: Raffaele #DiGennaro rinnova il suo contratto con l’#Inter Vai su X

UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Raffaele Di Gennaro: il portiere classe 1993 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026. Vai su Facebook

Ufficiale: Raffaele Di Gennaro rinnova il suo contratto con l’Inter; and Raffaeöe Di Gennaro together until 2026; UFFICIALE – Inter, rinnova Di Gennaro: la nuova durata del contratto.

UFFICIALE – Inter, rinnova Di Gennaro: la nuova durata del contratto - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Raffaele Di Gennaro ... Si legge su fcinter1908.it

UFFICIALE - Di Gennaro rinnova con l'Inter: contratto prolungato fino al 30 giugno 2026 - Il club nerazzurro ha annunciato pochi minuti fa il rinnovo di contratto del portiere classe 93'. Secondo msn.com