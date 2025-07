LIVE Italia-Belgio 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | fasi finali dell’incontro

Segui con noi l’emozionante sfida tra Italia e Belgio valida per le fasi finali degli Europei di calcio femminile 2025. Un match teso, ricco di colpi di scena e passione, che potrebbe decidere le sorti della qualificazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivrete ogni istante di questa emozionante partita. La tensione cresce: chi avrà la meglio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81?- Fallo con gesto di stizza di Kees. Arriva finalmente il primo cartellino giallo in casa Belgio. 80?- Che chance per le azzurre! Recupero palla alto con Caruso che regala un assist al bacio a Cambiaghi. La subentrata ha tutto il tempo per caricare la conclusione e dai 16 metri manca clamorosamente lo specchio della porta. 79?- Nulla di fatto con il Belgio che può ripartire. 77?- Punizione Italia. Brava Greggi a far salire e rifiatare le compagne di squadra. 76?- Sostituzione Belgio. Fuori Eurlings, al suo posto Dhont. 74?- Uscita bassa perfetta di Giuliani, che resta a terra dopo aver subito un colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: fasi finali dell’incontro

