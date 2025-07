Chivu rivoluziona il centrocampo dell’Inter? Lo scenario e le possibili novità

Roman Chivu, nuovo punto di riferimento tecnico dell’Inter, si prepara a rivoluzionare il centrocampo nerazzurro. Con la possibile cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, la squadra si trova di fronte a una decisione cruciale: sostituire il turco con un profilo affine o puntare su un elemento innovativo che possa offrire nuove soluzioni tattiche. Le scelte di mercato e le strategie del tecnico potrebbero cambiare radicalmente il volto della mediana interista, aprendo scenari inediti per la stagione.

Chivu pronto a cambiare il centrocampo dell'Inter? Il tecnico prepara delle novità per i nerazzurri. Con la cessione al Galatasaray di Hakan Calhanoglu che sembra ipotesi man mano più concreta, l' Inter sta per arrivare davanti a un bivio. Cosa reperire eventualmente sul mercato per sostituire il turco? Il dubbio è tra un giocatore che abbia le stesse caratteristiche o che ne porti di nuove nella mediana nerazzurra. Molto si deciderà in base alle idee di mister Chivu: LA SITUAZIONE – «Nella ricostruzione del centrocampo senza Çalhanoglu, sempre infortunato, la trasferta americana ha dato alcune indicazioni a Chivu.

