Spid in arrivo la nuova app LepidaID | cosa cambia e quali sono le novità

Bologna, 3 luglio 2025 – L’attesa è finita: LepidaID, la nuova app SPID, rivoluziona il modo di accedere ai servizi digitali! Più semplice, più veloce e con una sicurezza potenziata, questa versione aggiornata rende l’autenticazione ancora più fluida e affidabile. Scopri tutte le novità e preparati a vivere un’esperienza digitale senza precedenti, perché il futuro dell’identità digitale è già qui.

Bologna, 3 luglio 2025 – Più semplice da usare, più veloce nell’autenticazione e con una protezione dei dati rafforzata. LepidaID, l’app che consente l’accesso tramite Spid ai servizi online della Pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti, si rinnova con una nuova versione pensata per rispondere agli standard di sicurezza più recenti e offrire agli utenti un’esperienza più affidabile. Nuova app in arrivo. Il rilascio dell’ app aggiornata avverrà in modo progressivo nelle prossime settimane, con completamento previsto per settembre. Per effettuare il passaggio basterà associare una sola volta il proprio account Spid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spid, in arrivo la nuova app LepidaID: cosa cambia e quali sono le novità

SPID a pagamento da luglio? L’allarme dei fornitori: “Colpa dei ritardi sui 40 milioni promessi dal governo”. L’AGID rassicura: “Solo rimpalli burocratici, soldi in arrivo” - L’accesso gratuito allo SPID potrebbe presto essere solo un ricordo, con i fornitori in allarme per i ritardi sui 40 milioni promessi dal governo.

