Medio Oriente nuovi raid israeliani Attesa risposta di Hamas sulla tregua

Nel cuore del Medio Oriente, la tensione si intensifica con nuovi raid israeliani su Gaza, alimentando l’incertezza e le speranze di una possibile tregua. Mentre le sirene si affievoliscono, cresce l’attesa per la risposta di Hamas, che potrebbe segnare un nuovo capitolo in questa complessa crisi. La situazione rimane volatile, e il mondo osserva con apprensione, sperando in un passo verso la pace.

Ancora raid israeliani su Gaza. Attesa per la risposta di Hamas alla proposta di tregua.

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Gaza sotto attacco: almeno 51 morti nei raid israeliani Il 1° luglio, secondo l'Agenzia di stampa palestinese, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto attacchi in diverse zone della Striscia di Gaza, causando almeno 51 vittime. In particolare, le forze isr

Raid israeliani uccidono 94 palestinesi a Gaza, 45 erano in fila per aiuti. Tregua, domani la risposta di Hamas; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

Gaza, "raid Israele su Gaza: 12 morti". I dubbi di Hamas su nuova tregua - Ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia e il ritiro delle Idf dall'enclave palestinese le principali preoccupazioni di Hamas

Guerra a Gaza, Trump: "Da Israele ok a tregua di 60 giorni". 14 morti in raid Idf.