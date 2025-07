Sancho Juventus svelato il contratto per convincere l’inglese | cifre e durata Tutti i dettagli sul possibile affare

La Juventus sta facendo sul serio per Jadon Sancho, l'inglese del Manchester United. Dopo i numerosi rumors, ora emergono dettagli concreti: un’offerta di cinque anni e cifre da capogiro per convincere il talento a vestire la maglia bianconera. Ma quali sono tutti i dettagli di questa trattativa? Scopriamoli insieme e analizziamo le chance di vedere Sancho a Torino.

Sancho Juventus, svelato il contratto per convincere l’inglese: gli aggiornamenti sull’esterno accostato ai bianconeri. La Juventus è in trattativa per acquisire Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, come confermato da Nicolò Schira. I bianconeri sono seriamente interessati a portare Sancho a Torino e, secondo le ultime notizie, il calciomercato Juve ha presentato un’offerta per un contratto di cinque anni, con opzione per un rinnovo fino al 2030. La proposta prevede uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno, con bonus che potrebbero aumentare ulteriormente la cifra complessiva. Sancho Juventus: le cifre e le condizioni dell’offerta bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, svelato il contratto per convincere l’inglese: cifre e durata. Tutti i dettagli sul possibile affare

