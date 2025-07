Putin scappa dal palco per chiamare Trump La battuta | Scusate non vorrei farlo aspettare Potrebbe prenderla sul personale – Il video

Durante un forum sullo sviluppo tecnologico, Vladimir Putin ha sorpreso tutti scappando dal palco per chiamare Donald Trump, dicendo scherzosamente: "Scusate, ma devo andare. Non vorrei farlo aspettare, potrebbe prenderla sul personale." Un gesto che ha suscitato ilarità e diventato subito virale sui social, dimostrando ancora una volta come le battute improvvisate possano catturare l’attenzione mondiale. La scena rimarrà certamente nella memoria degli spettatori.

«Scusate ma devo andare. Non vorrei farlo aspettare: potrebbe prenderla sul personale ». Queste le parole del presidente russo Vladimir Putin, che ha lasciato in fretta il palco del forum sullo svilluppo tecnologico “Idee forti per Tempi nuovi” per poter parlare al telefono con il presidente americano Donald Trump. Una battuta che ha scatenato l’ilaritĂ del pubblico ed è diventata virale sui social. BREAKING: President Putin quickly left the stage to take a call with President Trump, joking that he didn’t want to keep Trump waiting—he might take it personally. pic.twitter.com65Ge1pUdFe — Countrycrazy73 (@tiguegail) July 3, 2025 La conferma del colloquio tra i due leader è arrivata nel primo pomeriggio da parte di entrambi i fronti. 🔗 Leggi su Open.online