Franco Nero riceverà la Stella sulla Walk of Fame di Hollywood | il riconoscimento promosso dal Filming Italy – Los Angeles

Un’,altra grande conquista per il cinema italiano: Franco Nero riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame, simbolo eterno di riconoscimento e merito nel mondo dello spettacolo. Promossa da Filming Italy – Los Angeles e prevista per febbraio 2026, questa prestigiosa onorificenza celebra il talento di uno degli attori più amati e riconosciuti a livello internazionale. Un traguardo che rende omaggio alla sua straordinaria carriera e alla passione che ha saputo trasmettere al pubblico di tutto il mondo.

Los Angeles, 3 luglio 2025 – Il prestigioso Filming Italy – Los Angeles, ideato e diretto da Tiziana Rocca, annuncia con orgoglio il conferimento della stella a Franco Nero sulla Hollywood Walk of Fame. L'onorificenza sarà assegnata nella categoria Motion Pictures a febbraio 2026, in occasione dell'undicesima edizione del festival che celebra l'eccellenza del cinema italiano e internazionale. Dopo Gina Lollobrigida (2018) e Giancarlo Giannini (2023), Franco Nero diventa il terzo artista italiano a ricevere la stella grazie all'impegno diretto del Filming Italy – Los Angeles e della sua direttrice Tiziana Rocca, che da anni collabora con la Hollywood Chamber of Commerce per promuovere i più grandi interpreti del nostro cinema nel mondo.

«È una grande soddisfazione essere la promotrice con il mio festival, Filming Italy – Los Angeles, di questa terza stella italiana che sarà dedicata al grandissimo Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood. È una onorificenza davvero meritata. »

