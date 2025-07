L’Europa brucia e lei è sola | Teresa Ribera contro il disarmo climatico

L’Europa brucia sotto gli incendi e le sfide climatiche, e Teresa Ribera, la “donna più sola di Bruxelles”, si erge contro il disarmo climatico. Giurista e leader coraggiosa, lotta per difendere il Green Deal in un’Unione sempre più indecisa, dove le tensioni politiche mettono a rischio il futuro sostenibile. La sua battaglia è una sfida vitale: riuscirà a cambiare il corso di un continente in fiamme?

La chiamano “la donna più sola di Bruxelles”. Teresa Ribera, giurista spagnola, già ministra dell’Ambiente nei governi Sánchez e ora Prima Vicepresidente esecutiva della Commissione europea, è formalmente la numero due dell’esecutivo Ue von der Leyen. Ma quel ruolo, carico di potere teorico, è oggi un avamposto fragile nella battaglia più aspra dell’Unione: la difesa del Green Deal in un continente che vira a destra, insegue la deregolamentazione e torna a vedere nell’industria fossile e nei pesticidi un rifugio contro la crisi. La sua nomina nel dicembre 2024 è arrivata nel pieno di una controffensiva politica: l’ondata nera uscita dalle urne europee, l’offensiva del Ppe guidata da Manfred Weber e la mobilitazione delle lobby industriali hanno reso Ribera il bersaglio perfetto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Europa brucia e lei è sola: Teresa Ribera contro il disarmo climatico

