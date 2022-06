Giallo a Roma | 30enne aggredito e lasciato in una pozza di sangue

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’hanno prima colpito con un oggetto contundente, poi sono fuggiti via e l’hannoin unadi. Ma cosa sia successo, perché sia statoancora non è chiaro. Quello che è certo, invece, è che ieri pomeriggio, poco dopo le 18, un ragazzo di 30 anni ha chiesto aiuto ad alcuni residenti, che l’hanno soccorso e hanno allertato le forze dell’ordine. Come sta il ragazzo ferito in via della Magliana Il ragazzo, classe 1992, è stato colpito in via Murlo, poi con fatica, arrancando, è riuscito ad arrivare in via della Magliana, all’incrocio con via dell’Impruneta. Qui, con il volto sanguinante, è stato trovato dai residenti, che hanno allertato i soccorsi. Il giovane è stato portato in codice rosso al San Camillo, dove si trova tutt’ora ricoverato: è sedato e intubato. Le indagini della Polizia Sul ...