Fabio Quartararo, rinnovo con Yamaha ufficiale: “Hanno creduto in me” (Di venerdì 3 giugno 2022) E vissero tutti felici e contenti. Ecco l’happy ending che i tifosi della casa nipponica e del pilota francese aspettavano ormai da settimane. Fabio Quartararo ha firmato il rinnovo con Yamaha fino al 2024 dopo aver passato un periodo di frizione evidente, anche nelle dichiarazioni, con il team blu. Sarà ancora il campione del mondo in carica l’alfiere del Costruttore giapponese per i prossimi due anni. Grande soddisfazione anche per Lin Jarvis. Fabio Quartaro ed il rinnovo con Yamaha: le parole del pilota e di Lin Jarvis “Sono davvero felice. La Yamaha ha creduto in me fin dall’inizio e questo è un aspetto che non prendo alla leggera. Questo nuovo accordo è stata una decisione importante. Sono a un punto importante della mia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) E vissero tutti felici e contenti. Ecco l’happy ending che i tifosi della casa nipponica e del pilota francese aspettavano ormai da settimane.ha firmato ilconfino al 2024 dopo aver passato un periodo di frizione evidente, anche nelle dichiarazioni, con il team blu. Sarà ancora il campione del mondo in carica l’alfiere del Costruttore giapponese per i prossimi due anni. Grande soddisfazione anche per Lin Jarvis.Quartaro ed ilcon: le parole del pilota e di Lin Jarvis “Sono davvero felice. Lahain me fin dall’inizio e questo è un aspetto che non prendo alla leggera. Questo nuovo accordo è stata una decisione importante. Sono a un punto importante della mia ...

