Traffico Roma del 02-06-2022 ore 11 | 30

(Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla diramazioneSud tra il raccordo è l’uscita per la A1-napoli code per Chi prosegue verso Napoli fino allo svincolo di Valmontone intenso ilsulla A24Teramo con code tra il raccordo e Castel Madama verso Teramo resta intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Cristina e Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Boccea e Aurelia code a tratti sulla stessa via Aurelia tra il raccordo è Palidoro verso Ladispoli la polizia locale segna la chiusura per incidente del tratto di via Tiburtina da Piazzale del verano in direzione di Portonaccio i veicoli vengono convogliati sulla corsia preferenziale incolonnamenti per ...