(Di giovedì 2 giugno 2022) Quello traè un contrasto forte e d’impatto che potrebbe sembrare stonato. E invece funziona alla grande, anche per l’estate. Soprattutto quando si presenta sotto forma di due pezzi antitetici anche in termini di stile. In poche parole, anche in questo caso vale la regola, tanto amata dal mondo della moda, degli opposti che si attraggono. A darcene la dimostrazione è l’influencer tedesca Lisa Hahnbück con un look tutto da copiare. E subito. Lisa Hahnbück abbina magistralmente la blusa didi Zimmermann con la minigonna indi The Attico. Così come la borsa di fendi e i sandali di Anine Bing.a contrasto Protagonista dell’outfit è la blusa di. Opulenta, preziosa, scenografica, dalla tinta luminosa e dai ...

Si possono anche trovare in jeans o lino con inserti in. Per i mesi caldi si va dalle proposte ino jeans sino ad altre molto colorate per un look giovanile e frizzante proprio come ...Fra questi troviamo ad esempio l'accoppiata gonna in jeans colorchiaro, calza a rete media e ...volessimo optare per un completo non troppo impegnativo meglio evitare l'abbinamento con il. ... Pizzo e denim: l’accoppiata vincente dell’estate 2022