Mara Maionchi torna su Rai2 con un programma di spogliarelli: ecco quando (Di giovedì 2 giugno 2022) Mara Maionchi è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Ha sempre la battuta pronta, è sempre sul pezzo e sicuramente non manda a dire le cose che pensa. Con lei il divertimento è assicurato e anche le sue competenze non sono da tutti. Proprio per questo sembra che sia di ritorno sulla Rai per un nuovo programma. Vediamo di cosa si tratta! Leggi anche: Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo in viaggio on the road al nuovo programma Sky Mara Maionchi Rai 2 Sembrerebbe che la Maionchi, nell'autunno 2022, condurrà un nuovo programma su Rai 2. Sarebbe non altro he la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win, Chi Si Spoglia Vince. Ancora però niente ufficiale, i ...

