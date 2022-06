Sottrazione di dati sensibili dopo attacchi hacker contro le pa | risponde Brunetta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 1 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato(foto),rà a un’interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare il blocco dei sistemi informatici e ladiconseguenti adle pubbliche amministrazioni (D’Ettore – CI). L'articolo L'Opinionista.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a scongiurare il blocco dei sistemi informatici e ladisensibili ...Il ministro della Pa illustrera' le iniziative adottate per scongiurare il blocco dei sistemi informatici e ladisensibili conseguenti ad attacchi hacker contro le pubbliche ...La minaccia del gruppo russo: colpo irreparabile in Italia. Gli investigatori hanno rilevato nelle ultime azioni un salto di qualità grazie ai sistemi malware ...“La scheda di lettura del DL 50/2022 recante ‘Disposizioni in materia di energia e imprese’ redatta dal Servizio Studi e Bilancio di Camera e Senato, sancisce quello che noi abbiamo da subito affermat ...