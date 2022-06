Lazio, stop all’acquisto di Romagnoli: prima serve una cessione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alessio Romagnoli ancora lontano dal passaggio alla Lazio. Ai biancocelesti serve prima una cessione: le ultime sulla trattativa Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul passaggio alla Lazio di Alessio Romagnoli. I dialoghi con il difensore in scadenza di contratto con il Milan si sono arenati da una settimana, con i biancocelesti che non hanno dato seguito alla promessa di alzare la precedente offerta di 2.5 milioni. L’ostacolo sarebbe rappresentato da Acerbi, il cui contratto fino al 2025 impedisce al momento altri movimenti, per via dell’alto ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alessioancora lontano dal passaggio alla. Ai biancocelestiuna: le ultime sulla trattativa Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul passaggio alladi Alessio. I dialoghi con il difensore in scadenza di contratto con il Milan si sono arenati da una settimana, con i biancocelesti che non hanno dato seguito alla promessa di alzare la precedente offerta di 2.5 milioni. L’ostacolo sarebbe rappresentato da Acerbi, il cui contratto fino al 2025 impedisce al momento altri movimenti, per via dell’alto ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

laziolivetv : Calciomercato #Lazio, stop per #Romagnoli - iltony84 : RT @RInfascelli: Mi trovi cortesemente un video dove Zaniolo partecipa a quei cori. Un video, un audio, una cosa qualunque. Sa perché non t… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Aggressione con calci e pugni,a Roma locali vietati a 2 ragazze. Vittima una coetanea,stop accesso a Trastevere e Campo… - LorenzoMolaioni : RT @RInfascelli: Mi trovi cortesemente un video dove Zaniolo partecipa a quei cori. Un video, un audio, una cosa qualunque. Sa perché non t… - RInfascelli : Mi trovi cortesemente un video dove Zaniolo partecipa a quei cori. Un video, un audio, una cosa qualunque. Sa perch… -