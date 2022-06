"Abusata nei bagni della scuola": due condanne per violenza sessuale di gruppo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due ragazzi, oggi poco più che ventenni ma all'epoca dei fatti minorenni, sono stati condannati dal tribunale dei minori di Bologna per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalirebbero al maggio del 2018, ai danni di una ragazzina di... Leggi su today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Due ragazzi, oggi poco più che ventenni ma all'epoca dei fatti minorenni, sono stati condannati dal tribunale dei minori di Bologna perdi. I fatti risalirebbero al maggio del 2018, ai danni di una ragazzina di...

