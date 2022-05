Terzo settore: una riforma a gamba tesa - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 31 maggio 2022) Maurizio Nerini* Ho partecipato all'Assemblea dei soci della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, proprio come socio e anche come consigliere uscente visto che il 3 giugno prossimo scadrà il ... Leggi su lanazione (Di martedì 31 maggio 2022) Maurizio Nerini* Ho partecipato all'Assemblea dei soci della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, proprio come socio e anche come consigliere uscente visto che il 3 giugno prossimo scadrà il ...

Pubblicità

Periferiacapit1 : RT @istat_it: ???1 giugno ??10.30 L’importanza di partecipare alla nuova rilevazione#CensimentoPermanenteNonProfit In diretta streaming @CSV… - fed_mento : RT @istat_it: ???1 giugno ??10.30 L’importanza di partecipare alla nuova rilevazione#CensimentoPermanenteNonProfit In diretta streaming @CSV… - Editormanque : RT @istat_it: ???1 giugno ??10.30 L’importanza di partecipare alla nuova rilevazione#CensimentoPermanenteNonProfit In diretta streaming @CSV… - DigitalixMx : RT @istat_it: ???1 giugno ??10.30 L’importanza di partecipare alla nuova rilevazione#CensimentoPermanenteNonProfit In diretta streaming @CSV… - TERZJUS_IT : RT @istat_it: ???1 giugno ??10.30 L’importanza di partecipare alla nuova rilevazione#CensimentoPermanenteNonProfit In diretta streaming @CSV… -