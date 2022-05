Martina Trevisan, il sogno continua: è in semifinale al Roland Garros, Fernandez sconfitta in tre set (Di martedì 31 maggio 2022) Un altro passo verso la storia. Martina Trevisan non smette di sognare e raggiunge la semifinale del Roland Garros da autentica outsider. La tennista italiana ha battuto la canadese Fernandez in tre ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) Un altro passo verso la storia.non smette di sognare e raggiunge ladelda autentica outsider. La tennista italiana ha battuto la canadesein tre ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - askanews_ita : #RolandGarros , fantastica #MartinaTrevisan: è in semifinale ?????? - giusmo1 : Martina Trevisan: l'anoressia, il ritiro e la rinascita -

Martina Trevisan va in semifinale del Roland Garros AGI - Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva in semifinale al Roland Garros: Martina Trevisan, 28enne fiorentina numero 53 del mondo, ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6 - 2 6 - 7 6 - 3 nei quarti. Roland Garros 2022, Trevisan in semifinale singolare femminile L'azzurra batte in 3 set la canadese Fernandez Martina Trevisan vola in semifinale al Roland Garros 2022 , seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne ... La Gazzetta dello Sport Impresa di Martina Trevisan: è in semifinale al Roland Garros PARIGI. L'azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un ... Battuta la canadese Fernandez Roma, 31 mag. (askanews) - Fantastica Martina Trevisan che ha conquistato un posto nelle semifinali del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Nel match che ha aper ... AGI - Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva in semifinale al Roland Garros:, 28enne fiorentina numero 53 del mondo, ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6 - 2 6 - 7 6 - 3 nei quarti.L'azzurra batte in 3 set la canadese Fernandezvola in semifinale al Roland Garros 2022 , seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne ... La Fiorentina, lo yoga e la vittoria contro l'anoressia. Martina Trevisan, stella in una famiglia a tutto sport PARIGI. L'azzurra Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del torneo del Roland Garros, battendo nei quarti la canadese Laylah Fernandez, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un ...Roma, 31 mag. (askanews) - Fantastica Martina Trevisan che ha conquistato un posto nelle semifinali del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Nel match che ha aper ...