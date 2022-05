M5s | Conte | col Pd dialogo costante ma serve del tempo

Pubblicità

ilfoglio_it : Il M5s chiederà, il 21 giugno, di votare una risoluzione in cui il no a ulteriori forniture belliche sarà formalizz… - fattoquotidiano : Roma, Conte con i sostenitori a piazza Santi Apostoli. Gli elettori intonano cori e chiedono selfie al presidente M… - fattoquotidiano : La replica di Conte a Calenda: “Nemmeno su Marte incarichi di governo al M5S, meglio Fratelli d’Italia”. “Cambi pia… - teobaratto90 : RT @ottogattotto: #Renzi, lei dice che il #M5S tenterà l'agguato a #Draghi, c'è aria di crisi? 'Si perché i 5stelle sono fuori di testa, no… - CenturrinoLuigi : RT @puntualeh: Amato, tantissimo ?? #Conte #M5S #sestosangiovanni -

Così il leader delGiuseppe, ad Alessandria per sostenere il candidato sindaco dem - pentastellato Giorgio Abonante, rispondendo a una domanda sulle prove di alleanza Pd -in vista dei ...La tesi di chi difende il nuovo corso è che i voti sono del presidente. Gli oppositori diparlano di 19 rilievi che saranno alla base "del definitivo ko tecnico", qualcuno sussurra di un ...Vuole avere il diritto di provarci a cambiare le cose. E siccome il marchio M5s è sempre più sinonimo di fallimento, Conte potrebbe puntare su un partito a brand personale - pur fingendo che non ..."C'è qualcosa di più di una speranza. C'è un dialogo con il Partito Democratico, un dialogo che continua ed è costante. Poi, ovviamente, è un percorso che richiede del tempo". (ANSA) ...